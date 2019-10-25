Председательство в Движении неприсоединения перешло к Азербайджану (версия 2)

25 октября 2019 12:57 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - На XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения председательство в Движении неприсоединения перешло от Венесуэлы к Азербайджану, сообщает в пятницу Trend.

Президент председательствовавшей три года в структуре Венесуэлы Николас Мадуро объявил о голосовании в соответствии с повесткой саммита и Президент Азербайджана Ильхам Алиев единогласно был избран председателем саммита.

Отметим, что Азербайджан будет председательствовать в этой структуре
в 2019-2022 годах.

Мадуро пожелал успехов Азербайджану в период председательства и призвал страны-члены к продолжению внесения вклада в деятельность организации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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