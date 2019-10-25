Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)

25 октября 2019 12:44 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:19)

БАКУ /Trend/ - В Баку 25 октября начал работу XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в саммите.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

Саммит открыл действующий председатель Движения неприсоединения – Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.

Затем председательство в Движении неприсоединения было передано Азербайджану.

Председатель Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите с речью.

В XVIII Саммите, проводимом на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами», участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом в Саммите участвуют представители около 160 стран и международных организаций.

На Саммите ожидается принятие 4 итоговых документов.

Отметим, что 26 мая 2011 года Азербайджанская Республика, получив единогласную поддержу стран-членов Движения неприсоединения, была принята в полноправные члены организации.

Проводящая XVIII Саммит Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

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  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (версия 3) (ФОТО)
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Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (ФОТО)
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