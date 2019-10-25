Огтай Асадов: Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ (версия 3)

25 октября 2019 12:45 (UTC+04:00)

Добовлены подробности (1 версия 11.14)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами Совета Европы (СЕ).

Об этом спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов сказал, выступая в Страсбурге, на конференции глав парламентов стран - членов Совета Европы, и стран - партнеров и наблюдателей, сообщает в пятницу Trend.

Асадов, выступая в связи с темой конференции - "Общий европейский дом: предстоящие 70 лет", коснувшись отношений Азербайджана и СЕ, отметил, что Азербайджан разделяет принципы и ценности Совета Европы в области прав человека и демократии, а также довел до внимания, что для их реализации в стране, под руководством главы государства, проводятся целенаправленные меры.

Он подчеркнул, что Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ, в том числе и с Парламентской Ассамблеей и отметил, что в стране проводятся последовательные меры по осуществлению План действий СЕ по Азербайджану, охватывающие 2018-2019 годы.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Огтай Асадов: Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ
Политика 11:14
Делегация парламента Азербайджана примет участие в интронизации императора Японии
Политика 21 октября 11:11
Огтай Асадов: Швейцария вложила в Азербайджан инвестиции в размере 860 млн долларов
Политика 9 октября 21:01
Спикер: Милли Меджлис успешно завершил весеннюю сессию и внеочередные заседания
Политика 30 сентября 13:09
Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге
Политика 28 сентября 11:19
Огтай Асадов: К сожалению мы становимся очевидцами подхода "двойных стандартов"
Политика 11 сентября 18:42
Лента новостей
В Азербайджане обновлено содержание 39 электронных учебников
Общество 14:10
В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
Бизнес 13:59
Территориальная целостность Сирии - приоритет для Турции – Чавушоглу
Турция 13:50
В рядах террористов РПК много раз были захвачены армянские террористы — МИД Турции
Турция 13:45
Узбекская товарная биржа опубликовала цены в различных товарных сегментах
Бизнес 13:36
SOCAR огласил объемы реализации строительных работ на НПЗ имени Гейдара Алиева
Энергетика 13:34
Германская компания Vollert завершила проект Бакметрополитена в Азербайджане
Бизнес 13:26
Ревальвация для экономики Азербайджана не является полезной
Финансы 13:25
Сила природы против боли! (ФОТО)
Общество 13:21