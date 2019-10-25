ООН: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения откроет новый этап в работе организации (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения откроет новый этап в работе организации.

Об этом говорится в обращении генсека ООН Антониу Гутерреша, адресованном участникам XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, проходящем в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Гутерреш поздравил Азербайджан в связи с председательством в Движении неприсоединения, отметил, что эта организация вносит важный вклад в деятельность ООН.

Генсек ООН подчеркнул, что миру нужны такие площадки, посредством которых региональные и международные организации могли бы сотрудничать. «Для предотвращения конфликтов очень важна стабильность. Сегодня нестабильность создает и конкуренция, ведущаяся в мире за ресурсы. Для обеспечения стабильности нужны такие организации, как Движение неприсоединения».

Отметим, что 25-26 октября в Баку проходит XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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