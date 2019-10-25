Огтай Асадов: Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ (версия 4)

25 октября 2019 13:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами Совета Европы (СЕ).

Об этом спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов сказал, выступая в Страсбурге, на конференции глав парламентов стран - членов Совета Европы, и стран - партнеров и наблюдателей, сообщает в пятницуTrend.

Асадов, выступая в связи с темой конференции - "Общий европейский дом: предстоящие 70 лет", коснувшись отношений Азербайджана и СЕ, отметил, что Азербайджан разделяет принципы и ценности Совета Европы в области прав человека и демократии, а также довел до внимания, что для их реализации в стране, под руководством главы государства, проводятся целенаправленные меры.

Он подчеркнул, что Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ, в том числе и с Парламентской Ассамблеей и отметил, что в стране проводятся последовательные меры по осуществлению План действий СЕ по Азербайджану, охватывающие 2018-2019 годы.

По его словам, сегодня к проблемам, 70 лет назад заставившим континент тесно сплотиться, прибавились новые – терроризм, незаконная миграция, религиозная нетерпимость и экстремизм, ксенофобия, исламофобия, этнический сепаратизм, нарушение государственного суверенитета: «Считаю, что в дальнейшей деятельности СЕ за основу должен быть взят принцип неделимости безопасности, и вопрос поставлен так: для демократического развития, не дожидаясь роста трудностей, необходимо сформировать единый подход к проблемам безопасности, порождающим угрозы для системы демократических ценностей. В частности, я подразумеваю необходимость пресечения нападок на суверенитет и территориальную целостность государств, этнического сепаратизма, воинствующего национализма. Именно такую постановку вопроса представители азербайджанского парламента неоднократно предлагали на различных заседаниях. Причина ясна: более 25 лет, как 20% азербайджанских территорий, т.е., Нагорно-карабахский регион и прилегающие к нему семь районов, оккупированы вооруженными силами Армении.

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