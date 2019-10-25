Огтай Асадов: Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами Совета Европы (СЕ).

Об этом спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов сказал, выступая в Страсбурге, на конференции глав парламентов стран - членов Совета Европы, и стран - партнеров и наблюдателей, сообщает в пятницуTrend.

Асадов, выступая в связи с темой конференции - "Общий европейский дом: предстоящие 70 лет", коснувшись отношений Азербайджана и СЕ, отметил, что Азербайджан разделяет принципы и ценности Совета Европы в области прав человека и демократии, а также довел до внимания, что для их реализации в стране, под руководством главы государства, проводятся целенаправленные меры.

Он подчеркнул, что Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ, в том числе и с Парламентской Ассамблеей и отметил, что в стране проводятся последовательные меры по осуществлению План действий СЕ по Азербайджану, охватывающие 2018-2019 годы.

По его словам, сегодня, к тем проблемам, которые 70 лет назад заставили континент тесно сплотиться, прибавились новые – терроризм, незаконная миграция, религиозная нетерпимость и экстремизм, ксенофобия, исламофобия, этнический сепаратизм, нарушение государственного суверенитета. «Считаю, что в дальнейшей деятельности СЕ за основу должен быть взят принцип неделимости общей безопасности, и, для демократического развития, необходимо не дожидаясь роста трудностей сформировать единый подход к проблемам безопасности, порождающим угрозы для системы демократических ценностей. В частности, я подразумеваю необходимость пресечения попыток нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности государств, этнического сепаратизма, воинствующего национализма. Именно такую постановку вопроса представители азербайджанского парламента неоднократно предлагали на различных заседаниях. Причина ясна - более 25 лет 20 процентов азербайджанских территорий, то есть - Нагорно-карабахский регион и прилегающие к нему семь районов, оккупированы вооруженными силами Армении. В оккупированной зоне, а также на территории Армении была проведена этническая чистка, сопровождаемая геноцидом, более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных мест, были грубо нарушены их основные права и фундаментальные свободы, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека», - сказал председатель Милли Меджлиса.

Напомнив, что подобные проблемы существуют и в ряде других государств Европы, спикер парламента отметил, что политические и гуманитарные последствия этих конфликтов, а также существование постоянной угрозы их разжигания, сводят на нет коллективные усилия по формированию сильных, демократических и инклюзивных обществ. По словам Асадова, Азербайджан в своих призывах всегда придерживается той точки зрения, что посягательства на безопасность государств - это посягательства на демократию и верховенство закона, и старался довести эту идею до европейских коллег с тем, чтобы стало предельно ясно - если совершаются посягательства на суверенитет и территориальную целостность одного из членов Совета Европы, стремящегося добиться большого единения между всеми участниками европейского дома, то это должно расцениваться как посягательство на все европейское сообщество и его общие ценности.

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