Владимир Путин направил обращение участникам XVIII встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения

25 октября 2019 14:20 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин направил обращение участникам и гостям XVIII встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на официальный сайт Кремля.

"Уважаемые дамы и господа!

Искренне рад приветствовать вас по случаю открытия XVIII саммита Движения неприсоединения.

Ваша встреча проходит в непростой международной обстановке. В ряде регионов мира наблюдается эскалация вооружённых конфликтов, а также межэтнических и межконфессиональных противоречий. Всё это затрудняет решение многих социальных и экономических проблем, в том числе таких первоочередных, как борьба с бедностью и голодом.

По-прежнему актуальными остаются положения, сформулированные более шести десятилетий назад на первой азиатско-африканской конференции в Бандунге. Ключевые из них – приверженность целям и принципам Устава ООН, признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.

Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учёте законных интересов партнёров.

Уверен, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия между нашей страной и Движением неприсоединения будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - говорится в обращении президента России Владимира Путина.

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