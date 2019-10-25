Президент Ильхам Алиев участвует в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку (ФОТО) (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - В Баку 25 октября начал работу XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в саммите.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

Саммит открыл действующий председатель Движения неприсоединения – Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.

Затем председательство в Движении неприсоединения было передано Азербайджану.

Председатель Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите с речью.

В XVIII Саммите, проводимом на тему "Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами", участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом в Саммите участвуют представители около 160 стран и международных организаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил участвующих в саммите председателя Палаты представителей парламента Беларуси Владимира Андрейченко, председателя Государственного совета Омана Яхью бен Махфуза аль-Манзери, председателя Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Чхве Рен Хэ, премьер-министра Ливии Фаиза Сараджи, премьер-министра Непала Кхадгу Прасада Шарму Оли, премьер-министра Бангладеш Шейху Хасину, премьер-министра Малайзии Махатхира бин Мохамада, вице-президента Индии Муппаварапу Венкая Найду, вице-президента Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь, Президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого, Президента Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана, председателя Президиума Боснии и Герцеговины сербского происхождения Милорада Додика, Президента Джибути Исмаила Омара Гелле, Президента Ганы Нану Акуфо-Аддо, Президента Алжира Абделя Кадера Бенсалаха, Президента Намибии Хаге Готтфрида Гейнгобу, Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, короля Эсватини Мсвати III, Президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани, Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Ирана Хасана Роухани, Президента Пакистана Арифа Алви.

Главы государств и правительств сделали совместное фото.

Саммит открыл и выступил действующий председатель Движения неприсоединения – Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.

Председательство в Движении неприсоединения перешло к Азербайджану.

Председатель Движения неприсоединения, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с речью.

Затем саммит продолжил работу под председательством Президента Ильхама Алиева.

Была принята повестка дня саммита, избраны члены Бюро, утвержден список государств и организаций, являющихся особыми гостями.

Затем выступили президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, председатель организации Группа 77 Рияд Мансур, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

После выступлений Президент Ильхам Алиев объявил сессию глав государств и правительств Движения неприсоединения закрытой.

После перерыва саммит продолжит работу общими дебатами.

На Саммите ожидается принятие 4 итоговых документов.

Отметим, что 26 мая 2011 года Азербайджанская Республика, получив единогласную поддержу стран-членов Движения неприсоединения, была принята в полноправные члены организации.

Проводящая XVIII Саммит Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

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