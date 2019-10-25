Хасан Рухани: Движение неприсоединения может взять на себя инициативу в поиске решений глобальных проблем

БАКУ/Trend/ - Движение неприсоединения может взять на себя инициативу в поиске решения глобальных проблем. Как сообщает пятницу Trend, об этом сказал Президент Ирана Хасан Рухани на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«Движение неприсоединения демонстрирует свою приверженность сотрудничеству и выступает против односторонности. Этот саммит созван в условиях, когда в мире происходит интенсификация конфликтов, и все это приводит к нарушению международных обязательств и вмешательству во внутренние дела государств. Страны-члены Движения неприсоединения могут взять на себя инициативу в поиске глобальных проблем, включая акты экстремизма. Требуется больше координации, чтобы защищать интересы государств. Движение неприсоединения может играть роль в защите интересов стран-членов»,- сказал он.

Рухани отметил, что региональная безопасность достижима только посредством сотрудничества.

«Одна из угроз в современном мире — это отсутствие безопасности в киберпространстве. Это необходимое условие для безопасности государств и страны-члены Движения могут также сотрудничать в этой сфере»,- сказал он.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД. Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите.

В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители. Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.