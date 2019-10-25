Премьер Малайзии: Террор - большая угроза для мира

БАКУ/Trend/ - Несмотря на окончание «холодной войны», в отдельных точках мира продолжаются конфликты.

Об этом на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку сказал премьер-министр Малайзии Махатхир Бин Мохаммад, сообщает в пятницу Trend.

Он подчеркнул, что мир стоит на грани большой войны: «Мы можем стать свидетелями большой войны. Возможно, пока еще ситуация не дошла до этого, однако конфликты, войны и террор в отдельных странах являются большой угрозой для мира. С другой стороны, появление новых видов оружия тоже усугубляет ситуацию», - сказал Махатхир Бин Мохаммад.

Премьер Малайзии отметил, что угроза терроризма не уменьшается, а наоборот, усиливается: «В мире нет такой страны, которая была бы застрахована от этой угрозы. Терроризм может быть устранен только в случае конструктивного подхода к решению этой проблемы и правильного мышления. И если не выявить и не устранить его корни, эта угроза будет расти. Призываю все страны бороться с терроризмом», - сказал премьер.

Махатхир Бин Мохаммад добавил, что торговые войны потрясают экономики стран, они наносят странам такой же ущерб, как и обычные войны, что приводит к социальным проблемам и конфликтам. Войны между ведущими экономиками мира негативно отражается на мировой экономической системе. Малайзия в центре этой экономической войны. Малайзия связана с экономикой США и Китая. Поэтому необходимо повышать национальную конкурентоспособность. «Убийца одного человека считается преступником, однако те, кто стал причиной убийства миллионов людей, остаются безнаказанными. Современные войны убивают невинных детей, женщин. Виновники этих войн должны быть наказаны. Мы не должны подстраиваться под давлением супердержав. Это вдохновляет их, и на нас оказывается еще больше давления. Совместной деятельностью мы могли бы противостоять этим трудностям».

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД. Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите.

В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители. Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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