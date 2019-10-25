Президент Кубы: Мы обещаем полную поддержку Азербайджану в период председательства в Движении неприсоединения

БАКУ/Trend/ - Мы обещаем полную поддержку Азербайджану в период председательства в Движении неприсоединения.

Как сообщает пятницу Trend, об этом сказал Президент Кубы Мигель Диас-Канэль на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«От всего сердца благодарю за теплый прием, оказанный народом и правительством Республики Азербайджан, с которой нас связывают 27 лет непрерывных отношений. Мы обещаем нашу полную поддержку в работе Азербайджана в четырехлетний период (2019-2022)»,- сказал он.

По словам президента, Куба гордится тем, что стала первой латиноамериканской страной в Движении неприсоединения, поскольку, это союз свободных наций, действующих по правилам демократии и без вето.

«В XXI веке под ливень угроз и агрессий разного рода попадают все суверенные правительства, которые отказываются служить державе-гегемону, разрешать создание военных баз, отдавать свои ресурсы, подчиняясь ее приказам», - сказал он.

Президент Кубы отметил, что страны Движения неприсоединения составляют более двух третьих всех стран, входящих в состав ООН и около 55 процентов населения планеты.

«Мы объединяем национальности, культуры, идентичности, человеческие и политические силы»,- сказал он.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова)

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