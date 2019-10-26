Евгений Михайлов: Председательствуя в Движении Неприсоединения Азербайджан займет особое место в мировой политике

БАКУ /Trend/ - Азербайджан принял на несколько лет председательство в организации Неприсоединения и это очень значимое событие в мировой политике. Такое мнение высказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов.

Российский телеведущий отметил, что Движение Неприсоединения поддерживается десятками стран, среди которых Азербайджан занимает особое место в силу своего геополитического и экономического влияния и расположения.

«Совершенно очевидно, что проведение данного мероприятия под председательством Президента Ильхама Алиева говорит, прежде всего, о признании заслуг Азербайджана с точки зрения его приверженности духу организации. То есть принципиальная позиция страны в том, что она не участвует в военных блоках с другими странами, и тем самым, занимает абсолютно независимую позицию. При этом Азербайджан сам принимает решения дружить с кем-то, или нет.

Если с ОДКБ, то, максимум, в качестве наблюдателя, а если говорить о неком союзе, к примеру с Россией, то на равноправных и взаимовыгодных условиях. Между тем, независимая позиция вызывает помимо раздражения у некоторых мировых игроков, и уважение, у тех, кто понимает, что страна самодостаточная и с ней нужно говорить на равных. Это конечно же влияет и на экономическое состояние страны. Допустим, интересы банановой республики никем не учитываются, а позиции страны, которая придерживается определенной жесткости в отстаивании национальных приоритетов, в итоге становится нормой для других, отрезвляя одних, и привлекая к партнерству других. Азербайджан в свою очередь, в силу своей независимой политики пользуется авторитетом и уважением в регионе и мире, поэтому показательно, что именно на бакинской площадке проводится саммит масштабного значения, председательство в котором на последующие четыре года возложено на ведущее государство региона", - сказал Михайлов.

Отметим, что в Баку проходит XVIII саммит Движения неприсоединения, с участием глав государств и правительств около 60 стран, а также главы международных организаций. 26 мая 2011 года Азербайджанская Республика, получив единогласную поддержу стран-членов Движения неприсоединения, была принята в полноправные члены организации.

Таким образом, Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

Ранее 21-22 октября состоялась подготовительная встреча ответственных лиц стран-участниц. А 23-24 октября главы МИД стран-участниц обсудили вопросы подготовки к саммиту. На встрече глав МИД стран-участниц председательство заседания было передано со стороны министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Также 24 октября в Баку прошел молодежный саммит Движения неприсоединения.

Движение создано в 1961 году. Одним из ключевых принципов создания и деятельности Движения неприсоединения является его роль в качестве форума для сотрудничества между его членами. В настоящее время организация насчитывает 120 членов, 17 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей.

Движение неприсоединения - вторая большая организация после ООН. Сегодня примерно 55 процентов мирового населения живет в странах-участницах Движения. Эти государства обладают более 75 процентами нефтяных и более 50 процентами запасов газа мира, а также крупнейшими человеческими и природными ресурсами.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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