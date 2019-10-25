Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.
"Уважаемый господин Федеральный Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Австрийской Республики.
Верю, что азербайджанско-австрийские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, дружественному народу Австрии — постоянного мира и процветания", - говорится в письме главы государства.
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