Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии (версия 2)

25 октября 2019 18:59 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:37)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.

"Уважаемый господин Федеральный Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Австрийской Республики.

Верю, что азербайджанско-австрийские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, дружественному народу Австрии — постоянного мира и процветания", - говорится в письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Джибути
Политика 19:13
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (ФОТО)
Политика 19:06
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова (ФОТО)
Политика 18:06
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии
Политика 17:37
Президент Ильхам Алиев: Защита интересов государств-членов Движения неприсоединения совместными усилиями в рамках ООН имеет важное значение
Политика 17:21
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, как надежная транзитная страна, вносит свой ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество
Политика 17:17
Лента новостей
Советом Европы за инновации в судебной системе и правосудии были награждены четыре страны - ФОТО
Европа 20:14
В Баку еще на 12 улицах созданы стоянки такси (ФОТО)
Общество 20:00
Джавид Гурбанов встретился с министром дорог и градостроительства Ирана (ФОТО)
Азербайджан 19:57
Мы считаем, что механизм аграрного страхования оправдает себя - эксперт
Бизнес 19:15
Премьер-министр Танзании прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 19:15
Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
Культура 19:14
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Джибути
Политика 19:13
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (ФОТО)
Политика 19:06
Совокупные активы НБКО Азербайджана выросли на 17,4%
Финансы 19:02