Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (ФОТО) (Версия 2)

25 октября 2019 22:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - 25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Николас Мадуро отметил высокий уровень организации XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за председательство на этом Саммите.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что Азербайджан будет успешно председательствовать в Движения неприсоединения.

На встрече была особо отмечена важная роль Бандунгских принципов в межгосударственных отношениях и подчеркнуто, что на основе этих принципов Движение неприсоединения вносит вклад в международный мир и безопасность. Была подчеркнута важность того, что Бандунгские принципы, в частности, независимость, суверенитет, территориальная целостность государств, невмешательство в их внутренние дела являются фундаментальными принципами международных отношений.

В ходе беседы также было отмечено значение усиления солидарности, взаимной поддержки и сотрудничества между государствами-членами в рамках Движения неприсоединения.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (ФОТО) (Версия 2)
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