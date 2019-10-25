Первый вице-президент Мехрибан Алиева: В Азербайджане особое внимание уделяется пропаганде культуры мира, поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога

БАКУ /Trend/ - 25 октября супруги глав государств и правительств, участвующие в XVIII cаммите Движения неприсоединения в Баку, побывали в Центре Гейдара Алиева.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с гостями.

На встрече после знакомства с выставкой, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, коснувшись значения Движения неприсоединения, сказала:

- Дорогие женщины, приветствую вас. Добро пожаловать в Азербайджан для участия в XVIII саммите Движения неприсоединения. Верю, что Бакинский саммит Движения неприсоединения, объединяющего в себе две трети государств-членов ООН, внесет важный и отличительный вклад в дальнейшее развитие движения и укрепление отношений государств-членов в духе солидарности и взаимопонимания.

Азербайджан восстановил независимость в 1991 году. Несмотря на все трудности, за минувшие годы наша страна стремительно развивалась, сохранила независимость и достигла больших успехов во всех сферах общественно-политический жизни. Азербайджан признается в мировом сообществе как надежный партнер и ответственный член.

Дорогие женщины, несмотря на то, что мы, как независимая страна, еще молоды, Азербайджан является страной с древней историей и богатой культурой. Испокон веков в этом пространстве представители различных цивилизаций, религий, национальностей жили в мире и взаимном уважении. И сегодня Азербайджанское государство, азербайджанский народ сохраняет эти традиции. В нашей стране особое внимание уделяется пропаганде культуры мира, поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога. Неслучайно, что Азербайджан за последние годы стал известной международной платформой в этой сфере. В последние годы в нашей стране был проведен ряд грандиозных авторитетных международных форумов, встреч, саммитов. Проведение именно в Азербайджане XVIII саммита Движения неприсоединения - очередное тому доказательство. В течение последующих трех лет наша страна будет председательствовать в Движении неприсоединения, и я уверена, что за эти годы свою деятельность она будет осуществлять именно по этим принципам - сотрудничества, партнерства, взаимного уважения, в виде поддержки суверенитета и территориальной целостности стран.

Дорогие друзья, дорогие женщины, Центр Гейдара Алиева, где мы сегодня проводим встречу - бессмертное произведение всемирно известного архитектора Захи Хадид. С одной стороны Центр представляет собой архитектурный памятник, с другой - облик, символ современного Баку. Этот город, объединяющий в себе историю, архитектуру, культурные памятники Запада и Востока, сегодня является одним из красивейших городов мира. Я надеюсь, что вы найдете время и поближе ознакомитесь с нашей столицей, ощутите гостеприимство наших людей.

Дорогие женщины, еще раз говорю вам "Добро пожаловать". Желаю странам и народам, которые вы представляете, мира и благосостояния. Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов.

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