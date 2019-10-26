Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 25 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

-Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, добро пожаловать.

Рад Вас видеть вновь на азербайджанской земле. Мы недавно с Вами встречались в Туркменистане в рамках проведения заседания Совета глав государств СНГ. Хотел бы еще раз воспользоваться случаем и поздравить Вас с прекрасной организацией заседания и, конечно, еще раз поделиться впечатлениями об Ашгабаде. Я бываю регулярно в Вашей стране и вижу большие преобразования. Я это Вам говорил и в Ашгабаде, и сейчас хочу сказать. Это – пример градостроительства и современного динамичного развития города, его инфраструктуры, создания хороших условий для граждан, для жителей.

И мы, конечно, никогда не можем упустить возможность вновь обменяться мнениями по двусторонней повестке дня. Мы регулярно встречаемся. Я с большим удовольствием вспоминаю мой официальный визит в Вашу страну в прошлом году, предыдущую встречу, и сегодня мы также обсудим важные вопросы двустороннего развития, которое охватывает практически все сферы.

Братские дружественные отношения между нашими странами имеют большую историческую базу. Это – отношения между нашими народами, которые всегда на протяжении многовековой истории относились друг к другу как братья. И мы продолжаем эти традиции. Поэтому еще раз от всей души "Добро пожаловать" и благодарен, что Туркменистан принимает участие в Саммите Движения неприсоединения на самом высоком уровне.

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Президент Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ сказал:

-Благодарю, уважаемый Ильхам Гейдарович, за Ваши радушные и теплые слова в адрес Туркменистана. Я также хотел бы Вас поблагодарить за то, что пригласили меня участвовать в XVIII Саммите стран-участниц Движения неприсоединения. Я сразу хочу Вас поздравить. Саммит проходит на самом высоком и организованном уровне, с чем я Вас и поздравляю. Конечно, суть Саммита, как это видно, стабильность, безопасность и упрочение мира во всем мире. Здесь важную роль играют наши экономические связи, а также гуманитарные и международные вопросы. Наверное, важную роль в каждом государстве играют именно его собственные интересы. Это сегодня было ясно видно из выступлений членов объединения. Суверенитет каждого государства, целостность каждого государства имеют, наверное, очень большое значение. Как Вы знаете, мы тоже нейтральная страна, нейтральный Туркменистан, ваши соседи, ваши братья. Конечно, мы на это смотрим, исходя из Устава Организации Объединенных Наций, чтобы никогда не было конфронтации. Все эти вопросы, конечно, надо решать политико-дипломатическими средствами. Поэтому я еще раз хочу Вас поздравить с успешным проведением сегодня данного важного, наверное, для всей международной арены Саммита.

Я хотел бы еще сказать - и это не комплимент, - Баку у древнего Хазара, как всегда, молодеет и становится красивее. У него своеобразная архитектура. Каждый раз, конечно, радуешься увиденному. Поэтому тоже хотел бы со своей стороны поздравить с тем, как становится красивее сегодня современный Баку.

Если говорить о наших двусторонних отношениях, то мы уже с Вами упомянули политические вопросы. Если говорить об экономических вопросах, то я хотел бы отметить, что они у нас идут по восходящей линии, как нам и подобает. Отрадно то, что мы имеем единую позицию в вопросах энергобезопасности. Я благодарен Вам в целом за то, что мы сегодня вместе развиваем не только в регионе, но и в целом, транспортные и транзитные коридоры. И отрадно, что все эти вопросы у нас координирует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Поэтому я хотел бы еще раз Вас поблагодарить за приглашение, пожелать Вам дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности и, конечно, наилучших благ, процветания, счастья братскому народу Азербайджана. Еще раз спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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