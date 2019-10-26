Президент Ильхам Алиев: Карабах - исконная азербайджанская земля, и конфликт должен быть урегулирован только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Карабах является исконной азербайджанской землей, и конфликт должен быть урегулирован только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в речи на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Президент отметил, что Армения разрушила на оккупированных территориях Азербайджана все исторические памятники, мечети, кладбища, разграбила музеи и наши материально-духовные ценности.

"Целенаправленно пытаясь стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, Армения арменизирует все топонимы.

Вопреки международному гуманитарному праву Армения также проводит на оккупированных территориях политику незаконного расселения и занимается незаконной экономической деятельностью. В апреле 2016 года в результате совершенной Арменией военной провокации погибли шесть азербайджанских гражданских лиц, включая ребенка, 26 человек были ранены, разрушены сотни домов. Карабах является исконной азербайджанской землей, и конфликт должен быть урегулирован только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - сказал глава государства.

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