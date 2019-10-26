Президент Ильхам Алиев: Демократическое развитие является сознательным выбором Азербайджана (Версия 2)

26 октября 2019 02:23 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Демократическое развитие является сознательным выбором Азербайджана.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в речи на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Президент отметил, что в первые годы независимости были очень сложными для Азербайджана.

"В годы правления продажного, трусливого, некомпетентного Народного фронта Азербайджана наша страна подверглась большим бедствиям. В Азербайджане началась гражданская война. Лишь приход в 1993 году по требованию азербайджанского народа Президента Гейдара Алиева к власти спас нашу страну от еще больших трагедий. Азербайджан вступил на путь демократического, устойчивого развития, в стране утвердились стабильность и спокойствие.

Азербайджан привержен таким ценностям, как демократия, права и свободы человека. Это имеет глубокие исторические корни. Мы гордимся тем, что сто лет назад в Азербайджане впервые в мусульманском мире на Востоке была построена демократическая республика, женщинам предоставлено избирательное право. В этом мы даже опередили большинство западных стран. Демократическое развитие является сознательным выбором Азербайджана. В Азербайджане обеспечиваются все фундаментальные права и свободы человека, верховенство закона, свобода печати", - сказал глава государства.

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