Президент Ильхам Алиев: Насильственное изменение границ, нарушение территориальной целостности стран с применением силы, вмешательство во внутренние дела недопустимы (Версия 2)

26 октября 2019 02:25 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Насильственное изменение границ, нарушение территориальной целостности стран с применением силы, вмешательство во внутренние дела недопустимы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Президент отметил, что мы должны активизировать усилия для всеобщего соблюдения норм и принципов международного права.

"В этом контексте ощущается большая потребность в реформах в деятельности ООН. Насильственное изменение границ, нарушение территориальной целостности стран с применением силы, вмешательство во внутренние дела недопустимы. В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет прилагать усилия для налаживания и развития диалога с другими институтами, расширения географии сотрудничества. Большинство стран-участниц Движения неприсоединения являются развивающимися государствами, поэтому очень важным представляется развитие сотрудничества в экономической сфере в рамках Движения. В этом смысле присоединение Азербайджана в прошлом месяце к "Группе 77" позволяет еще больше активизировать усилия в социально-экономической сфере в международном масштабе. Особое значение представляет отстаивание совместными усилиями интересов государств-участников в рамках ООН. Особое внимание следует уделять угрозам, с которыми столкнулись наименее развитые, небольшие островные государства, не имеющие выхода к морю. С 2005 года Азербайджан оказал гуманитарную и техническую помощь более чем 90 странам. Азербайджанское агентство помощи международному развитию реализует проекты в области сокращения бедности в различных странах, развития науки, культуры, здравоохранения, информационных технологий, рационального использования водных ресурсов, грантовых программ и других сферах", - сказал глава государства.

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