Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает богатыми традициями толерантности и мультикультурализма (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает богатыми традициями толерантности и мультикультурализма.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Президент отметил, что мультикультурализм является образом жизни азербайджанского народа.

"Инициатива "Бакинский процесс", начатая нами одиннадцать лет назад с участием стран-членов Организации исламского сотрудничества и Совета Европы, поддерживается и ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш расценил "Бакинский процесс" как передний фронт пропаганды диалога культур с 2008 года. Учрежденный как логическое продолжение "Бакинского процесса" Всемирный форум по межкультурному диалогу, проводимый в нашей стране раз в два года, уже признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в качестве основной глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.Уважаемые гости, уверен, что предстоящие в рамках Саммита обсуждения послужат реализации целей, стоящих на повестке дня Движения неприсоединения. В период председательства в Движении Азербайджан будет прилагать последовательные усилия для осуществления своих приоритетов совместно с государствами-членами", - сказал глава государства.

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