Президент Ильхам Алиев: Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции (Версия 2)

26 октября 2019 02:31 (UTC+04:00)

Добавлены подробности(Первая версия добавлена в 14:33).

БАКУ /Trend/ - Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Президент отметил, что в Азербайджане обеспечена энергетическая безопасность.

"И вновь ссылаясь на отчет Давосского всемирного экономического форума, должен сказать, что Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности электроэнергии. В то же время Азербайджан поставляет энергию в ряд стран. Азербайджан, играющий роль моста между азиатским и европейским континентами, как страна, не имеющая выхода к открытому морю, является инициатором и исполнителем ряда региональных транспортных проектов. Являясь активным участником проектов транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, мы в настоящее время работаем над другими важными проектами – Юг-Запад и Север-Запад. Таким образом, Азербайджан как надежная транзитная страна вносит ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество. Изменение климата является глобальной угрозой. Азербайджан поддерживает международные усилия по борьбе с его последствиями. Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение, поставил цель сокращения к 2030 году по сравнению с базовым 1990-м годом уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов. Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на официальном приеме в честь глав государств и правительств, участвующих в Бакинском саммите (ФОТО)
Политика 01:48
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Джибути
Политика 25 октября 19:13
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (ФОТО)
Политика 25 октября 19:06
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова (ФОТО)
Политика 25 октября 18:06
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии
Политика 25 октября 17:37
Президент Ильхам Алиев: Защита интересов государств-членов Движения неприсоединения совместными усилиями в рамках ООН имеет важное значение
Политика 25 октября 17:21
Лента новостей
Чилийский бизнес оценил ущерб от беспорядков в более чем $1,4 млрд
Другие страны 03:44
В Атлантике сформировались тропические штормы "Ольга" и "Пабло"
Другие страны 03:11
В Белом доме добиваются изменения условий торговой сделки между США и КНР
Другие страны 02:58
Администрация Трампа намерена ужесточить правила авиасообщения с Кубой
Другие страны 02:37
В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров
Другие страны 02:18
Число погибших в беспорядках в Ираке возросло до 40
Другие страны 02:17
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на официальном приеме в честь глав государств и правительств, участвующих в Бакинском саммите (ФОТО)
Политика 01:48
Десятки тысяч человек принимают участие в новой акции протеста в столице Чили
Другие страны 01:41
Trump Organization может продать права аренды на отель в Вашингтоне
Другие страны 01:12