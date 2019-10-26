Президент Ильхам Алиев: Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Президент отметил, что в Азербайджане обеспечена энергетическая безопасность.

"И вновь ссылаясь на отчет Давосского всемирного экономического форума, должен сказать, что Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности электроэнергии. В то же время Азербайджан поставляет энергию в ряд стран. Азербайджан, играющий роль моста между азиатским и европейским континентами, как страна, не имеющая выхода к открытому морю, является инициатором и исполнителем ряда региональных транспортных проектов. Являясь активным участником проектов транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, мы в настоящее время работаем над другими важными проектами – Юг-Запад и Север-Запад. Таким образом, Азербайджан как надежная транзитная страна вносит ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество. Изменение климата является глобальной угрозой. Азербайджан поддерживает международные усилия по борьбе с его последствиями. Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение, поставил цель сокращения к 2030 году по сравнению с базовым 1990-м годом уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов. Для производства электроэнергии в Азербайджане используются только экологически чистый газ и гидроэлектростанции", - сказал глава государства.

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