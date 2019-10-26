Президент Ильхам Алиев: За последние 15 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, валовой внутренний продукт вырос более чем втрое.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Президент отметил, что в Азербайджан вложено более 270 миллиардов долларов инвестиций, половина из которых – иностранные инвестиции.

"Внешний долг Азербайджана составляет всего лишь 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем 9-е место в мире. Бедность в Азербайджане находится на уровне 5 процентов. Только в этом году минимальная заработная плата и социальные пособия увеличились вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов. 68 тысяч семей, охватывающих более 280 тысяч человек, пользуются адресной социальной помощью, каждая семья получает ежемесячную социальную помощь в эквиваленте примерно 140 долларов США. За последние 15 лет в Азербайджане было построено или отремонтировано более 3200 школ и свыше 640 больниц и медицинских учреждений. Уровень грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам. Более трехсот тысяч вынужденных переселенцев обеспечены бесплатными домами и квартирами. Семьям вынужденных переселенцев выплачивается ежемесячное пособие в эквиваленте в среднем 180 долларов США. Достигнутые Азербайджаном успехи получают одобрение в международном сообществе. В отчете Doing Business Всемирного банка на 2020 год Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран. В отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по долгосрочной стратегии правительства находится на 10-м, а по уровню устремленности руководства к реформам – на 5-м месте в мировом масштабе. Азербайджан является космической страной. В настоящее время у нас три спутника - два – телекоммуникационные, а один – по наблюдению за поверхностью Земли. 80 процентов нашего населения являются пользователями интернета", - сказал глава государства.

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