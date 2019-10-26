Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах, справедливости (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит независимую внешнюю политику.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Президент отметил, что основанная на национальных интересах, справедливости, эта политика помогла нам обрести много друзей. "Наглядным примером тому является избрание Азербайджана в 2011 году при поддержке 155 государств непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В период членства в Совете Безопасности Азербайджан внес важный вклад в укрепление международного мира и безопасности, обеспечение справедливости и превратился в активного участника международных политических процессов. Азербайджан также вносит вклад в международные миротворческие операции, учрежденные на основе мандата Совета Безопасности ООН. Наша страна принимает регулярно проводимые встречи высокого военного руководства Россия-НАТО, Россия-США. В мире около 200 стран. Избрание Азербайджана для вышеотмеченных встреч между этими странами является показателем уважения к проводимой нами независимой внешней политике", - сказал глава государства.

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