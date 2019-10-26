Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привержен таким ценностям, как демократия, права и свободы человека (Версия 2)

Добавлены подробности(Первая версия добавлена в 14:57).

БАКУ/Trend/ - Азербайджан привержен таким ценностям, как демократия, права и свободы человека.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Президент отметил, что это имеет глубокие исторические корни.

"Мы гордимся тем, что сто лет назад в Азербайджане впервые в мусульманском мире на Востоке была построена демократическая республика, женщинам предоставлено избирательное право. В этом мы даже опередили большинство западных стран. Демократическое развитие является сознательным выбором Азербайджана. В Азербайджане обеспечиваются все фундаментальные права и свободы человека, верховенство закона, свобода печати", - сказал глава государства

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.