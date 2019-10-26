Президент Ильхам Алиев: Молодежная политика определена в Азербайджане как приоритетная сфера (Версия 2)

26 октября 2019 02:57 (UTC+04:00)

Добавлены подробности первая версия добавлена в 15:00).

БАКУ /Trend/ - Молодежная политика определена в Азербайджане как приоритетная сфера.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

Президент отметил, что азербайджанская молодежь воспитывается в национальном духе, в соответствии с традиционными ценностями, в духе привязанности к Родине и патриотизма.

"Именно поэтому мы выступили с инициативой проведения впервые в истории Движения неприсоединения Молодежного саммита. В Молодежном саммите, проведенном накануне нынешнего Саммита, принимала участие молодежь, прибывшая в нашу страну из 40 государств", - сказал глава государства.

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