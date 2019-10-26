Президент Ильхам Алиев: Целенаправленно пытаясь стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, Армения арменизирует все топонимы (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Целенаправленно пытаясь стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, Армения арменизирует все топонимы

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в речи на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Президент отметил, что Нагорный Карабах, являющийся исторической землей Азербайджана, и прилегающие к нему семь районов – почти 20 процентов признанных на международном уровне территорий нашей страны уже более двадцати пяти лет находятся под армянской оккупацией.

"Армения провела политику этнической чистки против азербайджанцев, в итоге более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. В то время население Азербайджана составляло 8 миллионов человек, и по числу беженцев и вынужденных переселенцев на душу населения наша страна занимала одно из ведущих мест в мире.

Армения учинила против азербайджанцев Ходжалинский геноцид. В результате Ходжалинского геноцида 613 невинных людей, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, были зверски убиты только за то, что они были азербайджанцами. Более тысячи человек пропали без вести. Ходжалинский геноцид признан более чем 10 странами мира. В четырех резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году, содержится требование о полном и безоговорочном выводе армянских войск с территории Азербайджана. К сожалению, эти резолюции не были выполнены. Порой резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, а бывает, что 26 лет остаются на бумаге, как это происходит в отношении конфликта, с которым столкнулся Азербайджан. Этой политике двойных стандартов должен быть положен конец.

Организация исламского сотрудничества, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и другие авторитетные организации приняли резолюции и постановления, требующие восстановления территориальной целостности Азербайджана. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить государства-участников за выраженную в принятых до сих пор документах Движения неприсоединения поддержку урегулирования конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Армения разрушила на оккупированных территориях Азербайджана все исторические памятники, мечети, кладбища, разграбила музеи и наши материально-духовные ценности. Целенаправленно пытаясь стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, Армения арменизирует все топонимы. Вопреки международному гуманитарному праву Армения также проводит на оккупированных территориях политику незаконного расселения и занимается незаконной экономической деятельностью.

В апреле 2016 года в результате совершенной Арменией военной провокации погибли шесть азербайджанских гражданских лиц, включая ребенка, 26 человек были ранены, разрушены сотни домов. Карабах является исконной азербайджанской землей, и конфликт должен быть урегулирован только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - сказал глава государства.

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