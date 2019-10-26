Президент Ильхам Алиев: Поручение Азербайджану председательства в Движении неприсоединения – свидетельство уважения, веры и доверия к нашей стране (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Поручение Азербайджану председательства в Движении неприсоединения – свидетельство уважения, веры и доверия к нашей стране.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в речи на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Президент отметил, что на состоявшемся в 2016 году XVII Саммите глав государств и правительств стран-участниц Движения было принято единогласное решение о проведении очередного саммита в городе Баку и возложении на Азербайджан председательства в 2019-2022 годах.

"Это – свидетельство уважения, веры и доверия к нашей стране. Расцениваю это как поддержку нашей политики со стороны Движения неприсоединения, объединяющего в своих рядах большинство стран мира, и еще раз выражаю вам признательность за данное решение. В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет строить свои приоритеты и деятельность на исторических Бандунгских принципах. Бандунгские принципы, охватывающие такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, защита взаимных интересов и поощрение сотрудничества, совпадают с основополагающими принципами внешней политики Азербайджана.

Мы должны активизировать усилия для всеобщего соблюдения норм и принципов международного права. В этом контексте ощущается большая потребность в реформах в деятельности ООН. Насильственное изменение границ, нарушение территориальной целостности стран с применением силы, вмешательство во внутренние дела недопустимы. В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет прилагать усилия для налаживания и развития диалога с другими институтами, расширения географии сотрудничества. Большинство стран-участниц Движения неприсоединения являются развивающимися государствами, поэтому очень важным представляется развитие сотрудничества в экономической сфере в рамках Движения.

В этом смысле присоединение Азербайджана в прошлом месяце к "Группе 77" позволяет еще больше активизировать усилия в социально-экономической сфере в международном масштабе. Особое значение представляет отстаивание совместными усилиями интересов государств-участников в рамках ООН", - сказал глава государства.

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