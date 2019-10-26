Президент Ильхам Алиев: Ощущается большая потребность в реформах в деятельности ООН (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ощущается большая потребность в реформах в деятельности ООН.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в речи на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Президент отметил, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет строить свои приоритеты и деятельность на исторических Бандунгских принципах.

"Бандунгские принципы, охватывающие такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, защита взаимных интересов и поощрение сотрудничества, совпадают с основополагающими принципами внешней политики Азербайджана.Мы должны активизировать усилия для всеобщего соблюдения норм и принципов международного права. В этом контексте ощущается большая потребность в реформах в деятельности ООН. Насильственное изменение границ, нарушение территориальной целостности стран с применением силы, вмешательство во внутренние дела недопустимы", - сказал глава государства.

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