Президент Ильхам Алиев: Достигнутые Азербайджаном успехи получают одобрение в международном сообществе (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Достигнутые Азербайджаном успехи получают одобрение в международном сообществе.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в речи на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Президент отметил, что в отчете Doing Business Всемирного банка на 2020 год Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран.

"В отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по долгосрочной стратегии правительства находится на 10-м, а по уровню устремленности руководства к реформам – на 5-м месте в мировом масштабе. Азербайджан является космической страной. В настоящее время у нас три спутника - два – телекоммуникационные, а один – по наблюдению за поверхностью Земли. 80 процентов нашего населения являются пользователями интернета. В Азербайджане обеспечена энергетическая безопасность. И вновь ссылаясь на отчет Давосского всемирного экономического форума, должен сказать, что Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности электроэнергии. В то же время Азербайджан поставляет энергию в ряд стран. Азербайджан, играющий роль моста между азиатским и европейским континентами, как страна, не имеющая выхода к открытому морю, является инициатором и исполнителем ряда региональных транспортных проектов. Являясь активным участником проектов транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, мы в настоящее время работаем над другими важными проектами – Юг-Запад и Север-Запад. Таким образом, Азербайджан как надежная транзитная страна вносит ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество", - сказал глава государства.

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