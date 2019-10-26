Айдын Сафиханлы: Внешняя политика Азербайджана соответствует принципам Движения неприсоединения

26 октября 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внешняя политика Азербайджана соответствует принципам Движения неприсоединения.

Об этом сказал в субботу Trend руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы.

По его словам, благодаря целенаправленной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева страна превратилась в один из мировых центров политического диалога.

Сафиханлы добавил, что доказательством тому проведение 25-26 октября в Баку очередной встречи глобального значения – XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

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