Президент Ильхам Алиев: Необходимо положить конец политике двойных стандартов (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована 25 октября 2019 в 16:54)

БАКУ /Trend/ - Необходимо положить конец политике двойных стандартов.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку, передает в пятницу Trend.

"Государственной независимости Азербайджана всего 28 лет. Неделю назад - 18 октября - мы отметили день восстановления нашей независимости. Нагорный Карабах, являющийся исторической землей Азербайджана, и прилегающие к нему семь районов - почти 20 процентов признанных на международном уровне территорий нашей страны уже более двадцати пяти лет находятся под армянской оккупацией. Армения провела политику этнической чистки против азербайджанцев, в итоге более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. В то время население Азербайджана составляло 8 миллионов человек, и по числу беженцев и вынужденных переселенцев на душу населения наша страна занимала одно из ведущих мест в мире. Армения учинила против азербайджанцев Ходжалинский геноцид. В результате Ходжалинского геноцида 613 невинных людей, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, были зверски убиты только за то, что они были азербайджанцами. Более тысячи человек пропали без вести", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Ходжалинский геноцид признан более чем 10 странами мира. "В четырех резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году, содержится требование о полном и безоговорочном выводе армянских войск с территории Азербайджана. К сожалению, эти резолюции не были выполнены. Порой резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, а бывает, что 26 лет остаются на бумаге, как это происходит в отношении конфликта, с которым столкнулся Азербайджан", - отметил глава государства.

Этой политике двойных стандартов должен быть положен конец, добавил он. "Организация исламского сотрудничества, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и другие авторитетные организации приняли резолюции и постановления, требующие восстановления территориальной целостности Азербайджана. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить государств-участников за выраженную в принятых до сих пор документах Движения неприсоединения поддержку урегулирования конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках территориальной целостности Азербайджана", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Армения разрушила на оккупированных территориях Азербайджана все исторические памятники, мечети, кладбища, разграбила музеи и наши материально-духовные ценности. "Целенаправленно пытаясь стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, Армения арменизирует все топонимы. Вопреки международному гуманитарному праву Армения также проводит на оккупированных территориях политику незаконного расселения и занимается незаконной экономической деятельностью.

В апреле 2016 года в результате совершенной Арменией военной провокации погибли шесть азербайджанских гражданских лиц, включая ребенка, 26 человек были ранены, разрушены сотни домов. Карабах является исконной азербайджанской землей, и конфликт должен быть урегулирован только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.