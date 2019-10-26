Президент Ильхам Алиев: С 2005 года Азербайджан оказал гуманитарную и техническую помощь более чем 90 странам (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована 25 октября 2019 в 17:09)

БАКУ /Trend/ - С 2005 года Азербайджан оказал гуманитарную и техническую помощь более чем 90 странам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

"В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет прилагать усилия для налаживания и развития диалога с другими институтами, расширения географии сотрудничества. Большинство стран-участниц Движения неприсоединения являются развивающимися государствами, поэтому очень важным представляется развитие сотрудничества в экономической сфере в рамках Движения. В этом смысле присоединение Азербайджана в прошлом месяце к "Группе 77" позволяет еще больше активизировать усилия в социально-экономической сфере в международном масштабе. Особое значение представляет отстаивание совместными усилиями интересов государств-участников в рамках ООН", - сказал глава государства.

По его словам, особое внимание следует уделять угрозам, с которыми столкнулись наименее развитые, небольшие островные государства, не имеющие выхода к морю. "С 2005 года Азербайджан оказал гуманитарную и техническую помощь более чем 90 странам. Азербайджанское агентство помощи международному развитию реализует проекты в области сокращения бедности в различных странах, развития науки, культуры, здравоохранения, информационных технологий, рационального использования водных ресурсов, грантовых программ и других сферах", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, с 2018 года Азербайджан предоставляет гражданам государств-участников Движения неприсоединения полную стипендию для получения ими образования в высших учебных заведениях нашей страны. "Сегодня этой программой пользуются 37 представителей молодежи из 31 государства-участника", - сказал глава государства.

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