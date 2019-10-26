Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, как надежная транзитная страна, вносит свой ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество (версия 2)

26 октября 2019 09:54 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 25 октября 2019 в 17:17)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, как надежная транзитная страна, вносит свой ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку.

"В Азербайджане обеспечена энергетическая безопасность. И вновь ссылаясь на отчет Давосского всемирного экономического форума, должен сказать, что Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности электроэнергии. В то же время Азербайджан поставляет энергию в ряд стран. Азербайджан, играющий роль моста между азиатским и европейским континентами, как страна, не имеющая выхода к открытому морю, является инициатором и исполнителем ряда региональных транспортных проектов. Являясь активным участником проектов транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, мы в настоящее время работаем над другими важными проектами - Юг-Запад и Север-Запад. Таким образом, Азербайджан как надежная транзитная страна вносит ценный вклад в многостороннее международное сотрудничество", - сказал Президент Ильхам Алиев

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