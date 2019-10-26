Айдын Сафиханлы: Внешняя политика Азербайджана соответствует принципам Движения неприсоединения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Внешняя политика Азербайджана соответствует принципам Движения неприсоединения.

Об этом сказал в субботу Trend руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы.

По его словам, благодаря целенаправленной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева страна превратилась в один из мировых центров политического диалога.

Сафиханлы добавил, что доказательством тому проведение 25-26 октября в Баку очередной встречи глобального значения – XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Сафиханлы отметил, что Всемирные форумы межкультурного диалога, проведенные на высоком уровне в рамках «Бакинского процесса», основа которого была заложена по инициативе Президента Азербайджана, проведение 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, а также Бакинских международных гуманитарных форумов, саммита лидеров мировых религий, первых Европейских игр, IV Игр исламской солидарности превратили Азербайджан в центр регулирования глобальных политических вопросов, межцивилизационных связей.

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