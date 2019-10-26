Госсовет КНДР: Самая насущная задача Движения неприсоединения - обеспечение международной справедливости

БАКУ /Trend/ - Самой насущной задачей для Движения неприсоединения (ДН) является обеспечение международной справедливости.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного совета КНДР, председатель Президиума Верховного Народного Собрания Чхве Рён Хэ, участвующий в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«Движение неприсоединения сыграло значительную роль в сохранении глобальной безопасности. Это антивоенная организация, члены данной структуры должны выступать против агрессии и войны. И все это должно найти свое отражение в заключительной декларации саммита. КНДР будет прилагать активные усилия вместе с другими членами Движения для достижения мира. Мы считаем, что самая насущная задача Движения - обеспечение международной справедливости. Важно разрушить старый миропорядок и создать новый», - сказал он.

Чхве Рён Хэ также назвал критической ситуацию на Корейском полуострове, которая требует решения. «Ситуация не улучшается и идет к эскалации. Межкорейские связи не достигли реального прогресса. Достижение мира на Корейском полуострове полностью соответствует идеалам Движения неприсоединения», - сказал он.

Отметим, что XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения проходит в Баку 25-26 октября.

До саммита, 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите - это главы государств и правительств, министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

(Автор: Ляман Зейналова)

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