XVIII саммит Движения неприсоединения принесет важные дивиденды Азербайджану (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - XVIII саммит Движения неприсоединения принесет важные дивиденды Азербайджану.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Парвин Керимзаде.

Депутат отметила, что проведение в Баку саммита второй после ООН организацией и председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2022 гг. говорит о большом авторитете страны в мировом сообществе.

По словам депутата, сегодня Азербайджан сильная страна в системе международных отношений: «В любом вопросе из этой географии учитываются интересы страны, как лидирующего государства в регионе. Азербайджан выступает не только как участник, но и в роли инициатора и локомотива региональных проектов. Эти успехи были достигнуты благодаря дальновидной и прагматичной внешнеполитической стратегии, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и сегодня продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Азербайджан успешно развивается, динамичное развитие страны, целенаправленные реформы, охватывающие все сферы и достигнутые успехи высоко оцениваются в международной плоскости. Проведение Азербайджаном столь важного международного мероприятия такой влиятельной организации всего через 8 лет членства в ней — одно из больших политических событий в истории независимости страны. Также обладание таким статусом как председательство в организации в 2019-2022 гг. укрепит позицию Азербайджана как надежного партнера, принесет важные дивиденды стране с точки зрения развития двусторонних и многосторонних отношений».

Керимзаде сказала, что Движение неприсоединения — это международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия: «Это Движение было сформировано против империализма, колониализма и постколониализма, расизма, в рамках сохранения национальной независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности государств-членов и любого внешнего вмешательства, насильственного влияния и давления, а также против военных и политических блоков, созданных большими силами на почве конфликтов. Участие Азербайджана в Движении очень важно для поддержки территориальной целостности страны, с точки зрения информирования государств-членов о справедливой позиции страны по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В заключительном документе, принятом на саммите Движения неприсоединения в Венесуэле в 2016 году, страны-участницы отметили необходимость решения армяно-азербайджанского конфликта по принципу неприкосновенности границ и территориальной целостности Азербайджана, призвали к выполнению резолюций СБ ООН. Та же позиция была продемонстрирована в заключительном документе Совета министров, проведенном в Каракасе членами Движения в июле этого года. Членство в Движении неприсоединения внесло в клад в получение большей поддержки справедливой позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту».

Депутат подчеркнула, что в речи Президента Ильхама Алиева на конференции министров стран-членов Движения неприсоединения, проведенного в 2018 году в Баку, была затронута приверженность Движения принципам международного права: «Более полувека как Движение неприсоединения занимается пропагандой общечеловеческих ценностей. Одна из самых больших организаций мира – Движение неприсоединения играет важную роль в восстановлении мира, стабильности и безопасности в мире. Движение неприсоединения привержено нормам международного права, принципам территориальной целостности, суверенитету и независимости всех членов».

Проведение XVIII саммита в Баку важно с точки зрения сотрудничества, региональной и международной безопасности, и станет новым импульсом, чтобы мир услышал правый голос Азербайджана».

Отметим, что 25-26 октября в Баку начался XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй по величине политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах большое количество государств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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