Айдын Сафиханлы: Внешняя политика Азербайджана соответствует принципам Движения неприсоединения (версия 3)

26 октября 2019 11:05 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Внешняя политика Азербайджана соответствует принципам Движения неприсоединения.

Об этом сказал в субботу Trend руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы.

По его словам, благодаря целенаправленной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева страна превратилась в один из мировых центров политического диалога.

Сафиханлы добавил, что доказательством тому проведение 25-26 октября в Баку очередной встречи глобального значения – XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Сафиханлы отметил, что Всемирный форумы межкультурного диалога, проведенные на высоком уровне в рамках «Бакинского процесса», основа которого была заложена по инициативе Президента Азербайджана, 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, а также Бакинские международные гуманитарный форумы, саммит лидеров мировых религий, первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности превратили Азербайджан в центр регулирования глобальных политических вопросов, отношений мультикультурализма и отношений между цивилизациями.

Глава Аппарата отметил, что Движение неприсоединения, учрежденное рядом государств с тем, чтобы не быть втянутыми в противостояние между двумя военно-политическими полюсами в период «холодной войны», стал одним из важных многосторонних механизмов, участвующих в регулировании международных отношений: «Сегодня Движение неприсоединения - вторая, самая большая международная платформа после ООН. Движение неприсоединения, главная цель которого оказание поддержки миру, безопасности и развитию на основе уважения международного права играет важную роль с точки зрения влияния на принятие решений в рамках Генассамблеи ООН. Хотелось бы отметить, что внешняя политика Азербайджана соответствует принципам Движения неприсоединения. Так, Азербайджан всегда заявляет на различных международных и региональных платформах о том, что решение международных конфликтов, в том числе, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно по совместно признанным нормам и принципам международного права, уважения принципа территориальной целостности государств».

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