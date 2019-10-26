Али Гасанов: Движение неприсоединения, национальные интересы Азербайджана и примитивное мышление антинациональной оппозиции

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, объединяющего в своих рядах 120 стран, является политическим событием, имеющим очень важное значение для нашей страны и региона. Участие, наряду со 120-ю странами-членами Движения неприсоединения, также таких 10 авторитетных мировых международных институтов, как Организация Объединенных Наций, Африканский Союз, Организация исламского сотрудничества, и 17 государств в статусе наблюдателя, свидетельствует о том, что эта организация является очень серьезной платформой сотрудничества глобального значения. По численности членов Движение неприсоединения является крупной международной структурой мира после Организации Объединенных Наций.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в субботу Tren.

В статусе говорится: В настоящее время на территории стран-членов Движения неприсоединения проживают 55 процентов населения мира. Больше 75 процентов мировых нефтяных запасов и 50 процентов запасов природного газа приходятся на долю этих стран. А это также свидетельствует о том, что движение является международным институтом с многообещающей перспективой для экономического сотрудничества.

С другой стороны, проведение очередного саммита движения в Азербайджане подтверждает роль нашей страны в глобальных процессах и растущего день ото дня ее международного авторитета. Как отметил Президент Ильхам Алиев: «Переход председательства в Движении неприсоединения к Азербайджану является проявлением уважения, веры и доверия к нам».

Одним из фактов, повышающих значение Движения неприсоединения для Азербайджана, является полное совпадение принципов этой организации с внешнеполитическими приоритетами нашей страны. Движение демонстрирует однозначную позицию в вопросе территориальной целостности государств, поддерживает основополагающие принципы международного права. С первых дней членства Азербайджана в Движении неприсоединения эта организация единогласно поддержала суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ нашей страны, во всех принятых документах содержится призыв к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе именно этих принципов. Этот факт нашел свое отражение и в итоговом документе, принятом на заседании Совета министров Движения неприсоединения в июле 2019 года. В результате 120 государств мира, то есть, приблизительно две трети части планеты выразило поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Председательство Азербайджана в Движении в 2019-2022 годах еще больше усилит роль и авторитет нашего государства в глобальных процессах, укрепит наши позиции на международном уровне, внесет вклад в экономическое развитие нашей страны, откроет широкие возможности для развития ненефтяного сектора и экспортного потенциала. Безусловно, в основе всех достигнутых положительных результатов стоит стратегическое решение, принятое Президентом Азербайджана еще в 2011 году относительно членства нашей страны в Движении неприсоединения. Это решение, которое значительно увеличило число стран в Генеральной Ассамблее ООН и других международных организациях, поддерживающих справедливую позицию Азербайджана, создало новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Единогласная поддержка главами государств и правительств Движения неприсоединения избрания Азербайджана председателем структуры сроком на три года на проходящем в Баку саммите, безусловно, является очередным успехом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева и показателем проявляемого к нему доверия в мире.

Президент Ильхам Алиев, используя международные платформы, играющие важную роль в определении мировой политики и повестки дня, доводит до мирового сообщества реалии Азербайджана, добивается увеличения числа государств, защищающих справедливую позицию нашей страны, а также превращения Азербайджана в пространство международного сотрудничества, где обсуждаются глобальные вопросы, шаг за шагом приближает наше государство к стратегическим целям. Однако этот политический курс, базирующийся на национальных интересах нашего народа, к большому сожалению, сталкивается с сопротивлением со стороны не только антиазербайджанской сети, армянского лобби и некоторых международных групп за рубежом, попавших под их влияние, но и радикальных оппозиционных групп внутри страны, рядящихся в одежды «национальных демократов». Каждый раз накануне проходящих в нашей стране мероприятий глобального значения эта сеть активизируется, пытается умышленно создать противостояние, посредством акций протеста перенести социально-политическую устойчивость нашего общества с плоскости общественных обсуждений и обмена мнениями на улицы. Подобная картина наблюдалась и в преддверии песенного конкурса «Евровидение» в 2012 году, I Европейских игр в 2015 году и других важных международных мероприятий. На этот раз целью радикальных оппозиционных групп был XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и уже несколько дней они из кожи вон лезут, чтобы принизить значимость этого важного международного политического события, служащего стратегическим интересам нашего государства.

Анализ проводимых оппозицией кампаний показывает, что аналогичная пропаганда против Азербайджана осуществляется только посредством средств массовой информации Армении. Конечно, было бы правильно дополнить этот ряд и зарубежными медиа, поддерживающими тесную связь с Арменией и армянской диаспорой. В данном случае выдвигаемые радикальными группами тезисы бесчеловечной и грязной кампании по очернению полностью совпадают с идеологическими направлениями антиазербайджанской кампании страны-оккупанта. Оба полюса словно управляются из единого центра, или же действуют в соответствии с общими и согласованными интересами. По-видимому, главной целью попыток осуществленного 19 октября незаконного митинга, было не только принуждение властей к чему-либо, но и создание напряженности внутри страны, принуждение государственных структур предпринять адекватные шаги и формирование почвы для приведения в действие антиазербайджанской сети за рубежом.

Думаю, что нет необходимости вновь высказывать мнения о шагах, предпринимаемых радикальными группами до начала саммита с целью помешать процессу, а также об учиняемых ими противозаконных действиях. Однако, как видно, из-за того, что попытки радикальной оппозиции помешать процессу в соответствующей полученным за рубежом заказам и инструкциям форме потерпели крах и усилия зарубежной сети в создании искусственного ажиотажа не дали никаких результатов, сейчас они посредством подконтрольных медиа и социальных сетей избрали путь организации кампании против этого важного политического мероприятия. Для достижения своих целей они даже не стесняются предпринимать такие безнравственные, неэтичные шаги, как насмехаться над участвующими в мероприятии главами государств и правительств. Это – наглядный показатель того, что радикальная оппозиция не осведомлена о международном праве, системе международных отношений, современном политическом мышлении, она недоразвита, возможно даже обладает первобытным мышлением.

Насмехаться над субъектами независимого права, их уровнем развития, территориями, или же ресурсами, образец именно такого первобытного мышления. Это, в лучшем случае, является проявлением неприятия или же неосознания правового равенства государств, а в худшем случае – расистского мышления. На фоне столь отвратительного мышления радикальной оппозиции еще раз явно и четко видно каким светлым умом, мировоззрением, опирающимся на национальные и общечеловеческие ценности, гуманизм обладает Президент Азербайджана. Именно это ясное, светлое мышление и ведет Азербайджан в будущее, к великим победам.

Я вынужден еще раз повторить мнения, которые высказывал уже несколько раз: куда мы идем с этой оппозицией с таким примитивным и вредным образом мышления? До каких пор мы должны терпеть произвол этих антинациональных групп, пытающихся возвысить свой голос внутри общества и претендовать на политическую власть? Уже пришло время ухода с политической сцены радикальных оппозиционных групп, которые своим далеким от здоровой логики поведением пытаются остаться на плаву, которые неспособны к обновлению, модернизации, которые далеки от государственного мышления и этических норм. Настало время конструктивного мышления. Оппозиция также должна брать пример с реформ, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым, должна привыкнуть, глядеть на современный Азербайджан глазами современного азербайджанца.

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