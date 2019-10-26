Али Ахмедов: Переход председательства к Азербайджану в Движении неприсоединения - еще один пример высокой активности страны в международном масштабе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Проведение XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку и переход председательства к Азербайджану в Движении неприсоединения на последующие три года стало еще одним примером высокой активности страны в международном масштабе.

Об этом вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в Facebook, сообщает в субботу Trend.

«Движение неприсоединения, объединяющее более 120 стран мира, значимая дискуссионная платформа, где интенсивно обсуждаются современные международные проблемы. Его большая роль в привлечении внимания мирового сообщества к решению карабахского конфликта на основе справедливых принципов неопровержима. И то, что председательство на последующие три года в Движении неприсоединения поручено Азербайджану доказывает, что наша страна стала активным участником мирового масштаба, ее намерения и возможности содействия решению глобальных проблем, беспокоящих человечество. Активная внешняя политика Президента Ильхама Алиева завоевывает новые успехи, развитие и возвышение Азербайджана выходит за пределы страны».

Отметим, что 25-26 октября в Баку проходит XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

В саммите на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами» участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом, в саммите участвуют представители около 160 стран и международных организаций.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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