Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)

26 октября 2019 21:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу встретился с Королем Эсватини Его величеством Мсвати III, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече Король Эсватини Его величество Мсвати III подчеркнул, что XVIII Саммит Движения неприсоединения был организован на высоком уровне, и выразил признательность за оказанное гостеприимство.

На встрече было подчеркнуто значение взаимной поддержки наших стран в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в различных сферах, в том числе туристической, энергетической, научной, образовательной, гуманитарной и др.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО) (версия 2)
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