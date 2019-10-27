Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Малайзии (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Малайзии Махатхира Бин Мохамада, сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу главы государства..

Глава государства встретил премьер-министра Малайзии.

Президент Азербайджана и премьер-министр Малайзии сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Малайзии Махатхира бин Мохамада.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Господин Премьер-министр, еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад снова видеть Вас. Благодарю Вас за участие в Саммите. Это свидетельствует о том, что Малайзия придает большое значение важному международному мероприятию, Ваша страна представлена на самом высоком уровне. Со вчерашнего дня мы приняли председательство в Движении неприсоединения. Как я сказал в своем выступлении на Саммите, Азербайджан будет привержен Бандунгским принципам, которые полностью соответствуют приоритетам, политике страны, в том числе внешнеполитическим приоритетам. Суверенитет, территориальная целостность, независимость, невмешательство в дела друг друга являются основной линией нашей внешнеполитической повестки. Думаю, благодаря данному фактору, а также проведению Азербайджаном независимой внешней политики, основанной на национальных интересах, мы получили единогласную поддержку в Движении неприсоединения. Мы считаем большой честью избрание нас председателем единогласным решением. Это свидетельствует о том, что проводимая нашей страной политика поддерживается абсолютным большинством членов международного сообщества. Это показывает, что за короткий срок пребывания в организации мы смогли продемонстрировать свою позицию. В качестве председателя мы будем отстаивать легитимные права государств-участников. Мы будем стараться играть приемлемую для стран роль в ослаблении напряженности между государствами-участниками. В настоящее время есть необходимость в усилении единства, взаимной поддержки, политической поддержки в Движении неприсоединения. Мы обязательно займемся вопросом экономического сотрудничества, потому что должны помогать друг другу, расширять торговый оборот, приобретать у государств-участников продукцию, которую в настоящее время покупаем в других странах.

Как Вам известно, мы выступили с инициативой Молодежного саммита. Во многих странах-участницах растет численность населения, в том числе молодежи. Их занятость, интеграция в общество, приверженность традиционным ценностям являются важнейшими вопросами. Мы в Азербайджане придаем большое значение преданности нашей молодежи Родине, ее патриотизму, воспитанию в национальном духе, тому, чтобы она была свободна от какого-либо внешнего влияния, чтобы молодое поколение защищало национальные интересы так же, как это делаем мы. У нас как председателя действительно широкая повестка на предстоящие три года. Мы рассчитываем на Вашу личную поддержку и совет. Мы знаем Вас как одного из выдающихся политиков в мировом масштабе. Мы знаем Вас как автора "малайзийского чуда". Мне известно, что многие страны изучили Ваш опыт преобразований, что Вы всегда защищали справедливость. В Вашем вчерашнем выступлении вновь были позиция, взгляд, открытый подход к важным вопросам глобальной повестки дня. Конечно, мы хотим упрочить тесные дружественные связи, политические связи между нашими государствами. Мы уже очень хорошо сотрудничаем в энергетическом секторе. Компания Petronas вкладывает инвестиции в Азербайджан, и мы хотим расширения сотрудничества, увеличения числа туристов из обеих стран, хотим, чтобы проводилось больше культурных мероприятий. Словом, мы хотим прилагать усилия для сближения стран. Еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

Премьер-министр Малайзии Махатхир бин Мохамад сказал:

- Благодарю за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации. После первого визита мне всегда хотелось еще раз приехать сюда, однако я покинул свой пост Премьер-министра. С того времени я сократил поездки в другие страны, но после возвращения к власти должен совершать больше визитов, чем обычно. Узнав о том, что Саммит Движения неприсоединения состоится здесь, я с нетерпением ожидал приезда в Азербайджан. У нас хорошие связи. Конечно, наши связи не очень тесные, так как мы в Малайзии многого не знаем об Азербайджане. Мы знаем Баку, но не особо информированы об Азербайджане. Думаю, что исторически об Азербайджане есть много интересного, и это будет привлекать сюда многие страны. В частности, возвращаясь после совершения паломничества, мы можем посетить эти места на обратном пути.

Конечно, мы нейтральны во всех вопросах. Хотим дружить со всеми. Нас не интересуют внутренняя система и идеология того или иного государства, так как Малайзия – это торговая страна. Ее развитие зависит от торговли, поэтому мы всегда должны дружить с рынками. Мы видим каждую страну в качестве рынка для нашей продукции. Сегодня мы ведем торговлю, можно сказать, со 190 странами, практически со всеми странами наладили определенные отношения, связанные с бизнесом. У нас даже есть ряд связей для того, чтобы остаться в Азербайджане. Некоторые из них, конечно, в нефтяном секторе. Надеемся, что под Вашим руководством Движение неприсоединения оживит начатую идеологию, потому что в то время это было большим движением. Во время холодной войны между двумя конкурентами нужна была третья сила, и она в основном была создана Президентом Индонезии Сукарно. Движение неприсоединения превратилось в крупнейшую после ООН международную организацию. Мы должны обеспечить продолжение деятельности данного движения, потому что вместе мы можем многое сделать. Уверены, что благодаря торговле и коммерции мы сможем развивать наши страны.

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