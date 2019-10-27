Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Алжира Абдель Кадером Бенсалахом (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдель Кадером Бенсалахом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства встретил Президента Алжира.

Президенты сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Абдель Кадера Бенсалаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Очень рад, что Ваша страна представлена на Саммите на самом высоком уровне. Благодарю за поддержку кандидатуры Азербайджана на председательство в Движении неприсоединения. Как Вам известно, мы были избраны председателем единогласным решением всех государств-участников. Мы считаем это мощной поддержкой нашей политики и хорошим показателем сотрудничества. Как председатель Движения неприсоединения мы сделаем все возможное для укрепления солидарности между странами и при необходимости приложим усилия для оказания содействия решению конкретных проблем. Конечно, это хорошая возможность для обсуждения вопросов, связанных с двусторонними связями.

Ваш визит в Азербайджан представляет историческое значение, так как за весь период наших дипломатических отношений Президент Алжира впервые совершает визит в Азербайджан. Этот визит, безусловно, имеет особый смысл для обеих стран. Мы демонстрируем активный политический диалог между нашими странами. Ваша страна поддерживает нас в Организации исламского сотрудничества в вопросе конфликта с Арменией. Поэтому мы будем продолжать взаимную поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества и, разумеется, Движении неприсоединения. Я также считаю, что сейчас хорошее время для обсуждения вопросов сотрудничества, в частности, путей увеличения торгового оборота. Еще раз добро пожаловать.

Президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах сказал:

- Благодарю Вас, Ваше превосходительство. Разрешите выразить признательность за приглашение принять участие в Саммите и внести вклад в его успех. Я хотел бы поздравить Вас с председательством в нашей организации. С Вашего позволения хочу сказать, что мы готовы оказать Вам содействие для перевода и уточнения текста решений и рекомендаций, которые будут приняты по итогам этого важного Саммита. Хочу поздравить Вас с прекрасной и успешной организацией Саммита.

Что касается наших отношений, то хочу выразить готовность к развитию двусторонних отношений. Позвольте сказать, что мы очень рады развивать наши отношения для достижения желаний наших стран и народов. С Вашего позволения скажу, что Ваш стиль управления страной и способ усвоения принятой Вами политики развития вызывает чувство гордости не только в Азербайджане, но и во всех развивающихся странах. У нас была очень хорошая возможность ознакомиться с только с передовым опытом Азербайджана, но и достижениями, успехами страны и азербайджанского народа, и политикой, проводимой Вами для обеспечения их развития. Мы гордимся развитием этих отношений, и в этом контексте для меня высокая честь сообщить Вам о том, что недавно я назначил нового посла в Азербайджане. Мы окажем ей большое доверие.

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