Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)

27 октября 2019 02:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу встретился с председателем Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Абдель Фаттах Абдельрахман Аль-Бурхан выразил благодарность за высокий уровень организации XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку и гостеприимство. Он высказал уверенность в том, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет успешно председательствовать в Движении неприсоединения. Абдель Фаттах Абдельрахман аль-Бурхан сказал, что развитие Азербайджана, стабильность и спокойствие в нашей стране, а также красота столицы Баку произвели на него большое впечатление.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с государствами-участниками Движения неприсоединения, и подчеркнул важность поддержки нашими странами друг друга в рамках международных организаций. Глава государства сказал, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан внесет вклад в развитие сотрудничества и укрепление солидарности между государствами-членами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Суданом в торгово-экономической, научно- образовательной и других сферах.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом (версия 2)
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