Президент Ильхам Алиев принял президента Генассамблеи ООН (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял президента Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мохаммада-Банде, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде отметил, что состоявшийся в Баку XVIII саммит Движения неприсоединения был организован на высоком уровне, это мероприятие будет способствовать сохранению мира и расширению сотрудничества. Гость отметил, что в рамках своего визита в Баку он побывал в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, Сумгайытском технологическом парке и ASAN xidmət, высоко оценил уровень организации деятельности этой службы.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия Тиджани Мухаммада-Банде в XVIII саммите Движения неприсоединения, отметил, что во вчерашнем выступлении он высказал ценные мысли. Глава государства сказал, что визит предоставляет хорошую возможность для обсуждения перспектив будущего сотрудничества между ООН и Азербайджаном. Отметив, что гость побывал в ASAN xidmət, Президент Ильхам Алиев сказал, что ASAN xidmət была создана по инициативе Азербайджана и удостоена награды ООН. Глава государства сообщил, что опыт этой службы используется в зарубежных странах, в Афганистане начал деятельность ASAN xidmət, таким образом, Азербайджан уже экспортирует свой интеллектуальный продукт. Президент Ильхам Алиев сказал, что для оказания социальной поддержки населению создана служба DOST, и в ближайшем будущем будет открыто более 30 таких центров. Коснувшись визита Тиджани Мухаммада-Банде в Сумгайыт, глава государства рассказал о работе, проводимой в Сумгайытском технологическом парке, отметил, что там были предприняты крупномасштабные природоохранные меры.

Президент Ильхам Алиев рассказал о проводимой работе по развитию ненефтяного сектора и диверсификации экономики, отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию технологий, в нашей стране создана космическая промышленность. Глава государства сообщил, что во время проведения выборов в Генеральной Ассамблее Международной федерации астронавтики в Америке Баку завоевал право на проведение в 2022 году Международного конгресса астронавтики. По его словам, решение о проведении этого престижного международного мероприятия именно в Баку является свидетельством международного признания того, что наша страна делает в этой области.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан также придает большое значение развитию туризма, отметил, что для быстрого и легкого получения многочисленными туристами, приезжающими в нашу страну, электронных виз созданы все условия.

Глава государства сказал, что в Азербайджане мультикультурализм поддерживается на государственном уровне, созданы все условия для сосуществования в стране различных народов и религий, международная общественность высоко оценивает работу, проводимую в этой области, принимаются меры по защите на государственном уровне исторических и религиозных памятников.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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