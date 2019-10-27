Президент Ильхам Алиев принял заместителя генсека ООН (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло, сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поприветствовав Розмари ДиКарло, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю вас за участие в Саммите. Спасибо за Ваше выступление. Представление здесь ООН на высоком уровне очень важно. Мы приняли председательство и в течение трех лет постараемся сделать все возможное для того, чтобы оставаться приверженными основным принципам Движения неприсоединения. Конечно, для нас это большая ответственность и в то же время честь. Потому что мы относительно новая страна-участница, мы только 8 лет как стали членом Движения и в настоящее время видим поддержку всех членов. Как вам известно, наша кандидатура на председательство была принята единогласно. Это была демонстрация поддержки двух третей международной общественности. Конечно, наша политика, предпринимаемые нами шаги, наш взгляд на приверженность отстаиванию международного права, справедливости, исполнению постановлений и резолюций ведущих международных организаций сыграли важную роль в принятии этого решения.

Как вы знаете, среди некоторых стран-членов имеются определенные проблемы. Некоторые из них имеют долгую историю, некоторые проблемы возникли недавно. Однако, несмотря на это, с точки зрения отношения к Азербайджану, нас поддерживают даже некоторые страны, у которых не очень хорошие двусторонние связи с Азербайджаном. Считаю, что мы сумели получить такую единодушную поддержку, проводя открытую, искреннюю политику, когда наши слова и дела совпадают. Конечно, в предстоящие годы мы будем работать вместе с вами для решения вопросов глобальной повестки дня. Еще раз спасибо за участие в Саммите.

Розмари ДиКарло сказала:

- Большое спасибо. Благодарю за то, что Вы меня приняли. Признательна за то, что Вы создали нам возможность посетить Вашу прекрасную страну. Я приезжала в Азербайджан двадцать девять лет назад. Должна сказать, что Ваша страна очень изменилась. Благодарю Вас и поздравляю не только с тем, что Вы приняли председательство, но также и с тем, что организуете здесь, в Баку, многие международные мероприятия. Мы информированы о многих Ваших инициативах, которые Вы недавно выдвинули, и они для нас очень важны. Важны потому, что Вы - очень сильный сторонник многосторонности. Вы работаете с международной общественностью, ООН над некоторыми инициативами в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо за Ваши слова. Мы признательны за поддержку, которую генеральный секретарь Гутерриш оказывает нашей инициативе мультикультурализма. "Бакинский процесс" превратился в глобальную платформу для вопросов межкультурного диалога. Мы высоко ценим поддержку ООН данной инициативы. Помню, когда мы приступили к этому процессу, особых надежд на его успех не было. Это пришлось на конец 2008 года. Я подумал, а почему бы не попытаться? Ведь Азербайджан является одной из немногих стран-членов и Совета Европы, и Организации исламского сотрудничества. Почему бы не воспользоваться этой возможностью? Если учесть, что у нас всегда был дух мультикультурализма не только в годы независимости, но и в составе всех политических и общественных проявлений, даже в составе других стран. Баку был городом, где мирно жили представители различных религий, этнических групп, Азербайджан был такой страной, и это пригодилось. Сегодня мы видим мощную поддержку ООН. Благодарю Вас и за высокую оценку наших усилий, связанных с прозрачностью. Несколько лет назад наш суверенный фонд, именуемый Нефтяным фондом, получил награду ООН. В настоящее время особую оценку ООН получила также работа "ASAN", являющегося системой государственных услуг, расширяющей свою деятельность и в других странах. Мы высоко оцениваем это. Вся проводимая нами работа направлена на укрепление страны, создание более благоприятных условий для людей и углубление международного сотрудничества. Сюда входят также транспортные и энергетические проекты. Они объединили нас, создали взаимосвязь между странами. Это – сила, стабильность.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.