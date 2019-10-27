Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства встретил председателя Президиума Боснии и Герцеговины.

Президент Ильхам Алиев и председатель Милорад Додик сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Президиума Милорадом Додиком.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Господин председатель, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад Вас видеть. Очень рад Вашему участию в Саммите. Это также хорошая возможность для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Я рад, что связи между нашими странами очень успешно развиваются. Мы очень активно сотрудничаем в рамках международных организаций, в частности, ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества. Наша взаимная поддержка в международных организациях очень важна. А сейчас Азербайджан как председатель в Движения неприсоединения, конечно же, будет учитывать законные интересы государств-членов. В течение предстоящих трех лет мы будем прилагать все усилия для эффективного председательства в организации и усиления солидарности среди стран-членов.

В двусторонней плоскости у нас очень активное сотрудничество и много политических контактов высокого уровня. Я неоднократно встречался с Вашими предшественниками как в Баку, так и в рамках международных мероприятий. Мы определили рамки двусторонних связей. Безусловно, очень рад принимать Вас в Азербайджане. Уверен, что мы продолжим совместные усилия по дальнейшему сближению наших стран и укреплению наших двусторонних связей. Еще раз добро пожаловать.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал:

- Благодарю, господин Президент. Это прекрасная возможность для посещения Вашей страны и беседы с Вами. Я должен выразить свое восхищение увиденным в Вашем прекрасном городе и замечательными людьми, с которыми я до сих пор встречался. Благодарю Вас за грандиозные усилия для улучшения двусторонних связей между нашими странами. Знаю, что Вы очень заинтересованы в налаживании хороших связей с Боснией и Герцеговиной, и Вы привержены этому делу. Хочу выразить Вам благодарность за поддержку, которую Вы предложили нам ранее, - как за гуманитарную помощь, так и бизнес-возможности. Я хочу выразить искреннюю благодарность и желание продолжить наше успешное сотрудничество. Ваш посол в Боснии и Герцеговине хорошо работает. Он очень предан и активен. Это позволяет нам создать хорошие перспективы. Однако я знаю, что за каждым его шагом стоит Ваша приверженность этому делу. Верю, что Ваше председательство в Движении неприсоединения выведет наши отношения на новую плоскость. Хочу поблагодарить за успешную организацию и поздравить Вас. Это, конечно, повышает нашу веру в более справедливый и спокойный мир.

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