Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)

27 октября 2019 05:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства встретил председателя Президиума Боснии и Герцеговины.

Президент Ильхам Алиев и председатель Милорад Додик сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Президиума Милорадом Додиком.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Господин председатель, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад Вас видеть. Очень рад Вашему участию в Саммите. Это также хорошая возможность для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Я рад, что связи между нашими странами очень успешно развиваются. Мы очень активно сотрудничаем в рамках международных организаций, в частности, ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества. Наша взаимная поддержка в международных организациях очень важна. А сейчас Азербайджан как председатель в Движения неприсоединения, конечно же, будет учитывать законные интересы государств-членов. В течение предстоящих трех лет мы будем прилагать все усилия для эффективного председательства в организации и усиления солидарности среди стран-членов.

В двусторонней плоскости у нас очень активное сотрудничество и много политических контактов высокого уровня. Я неоднократно встречался с Вашими предшественниками как в Баку, так и в рамках международных мероприятий. Мы определили рамки двусторонних связей. Безусловно, очень рад принимать Вас в Азербайджане. Уверен, что мы продолжим совместные усилия по дальнейшему сближению наших стран и укреплению наших двусторонних связей. Еще раз добро пожаловать.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал:

- Благодарю, господин Президент. Это прекрасная возможность для посещения Вашей страны и беседы с Вами. Я должен выразить свое восхищение увиденным в Вашем прекрасном городе и замечательными людьми, с которыми я до сих пор встречался. Благодарю Вас за грандиозные усилия для улучшения двусторонних связей между нашими странами. Знаю, что Вы очень заинтересованы в налаживании хороших связей с Боснией и Герцеговиной, и Вы привержены этому делу. Хочу выразить Вам благодарность за поддержку, которую Вы предложили нам ранее, - как за гуманитарную помощь, так и бизнес-возможности. Я хочу выразить искреннюю благодарность и желание продолжить наше успешное сотрудничество. Ваш посол в Боснии и Герцеговине хорошо работает. Он очень предан и активен. Это позволяет нам создать хорошие перспективы. Однако я знаю, что за каждым его шагом стоит Ваша приверженность этому делу. Верю, что Ваше председательство в Движении неприсоединения выведет наши отношения на новую плоскость. Хочу поблагодарить за успешную организацию и поздравить Вас. Это, конечно, повышает нашу веру в более справедливый и спокойный мир.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Мсвати III (ФОТО)
Политика 26 октября 20:14
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Бангладеш (ФОТО)
Политика 26 октября 20:07
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом
Политика 26 октября 20:04
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви (ФОТО)
Политика 26 октября 16:36
Президент Ильхам Алиев принял президента Генассамблеи ООН (ФОТО)
Политика 26 октября 15:58
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Ливии (ФОТО)
Политика 26 октября 13:44
Лента новостей
Трамп заявил, что произошло что-то важное, не уточнив, что имеет в виду
США 07:07
В Нью-Йорке кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов
В мире 06:43
Huawei стала лидером по числу заявок на патенты в 2018 году
Китай 06:15
"Желтые жилеты" поддержали протестующих в Чили
Европа 05:52
В МИД Ирана уверены, что власти и народ Ирака сумеют справиться с кризисом в стране
Иран 05:17
Windows 10X для устройств с двумя экранами будет доступна и на обычных ноутбуках
В мире 04:46
Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране
Арабские страны 04:12
За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
Другие страны 03:41
Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих
Арабские страны 03:13