В Баку пройдет встреча министров обороны стран-членов СНГ

28 октября 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 30 октября состоится очередное заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В мероприятии примут участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Таджикистана генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев.

На заседании будут обсуждаться текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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