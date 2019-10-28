Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями на электроподстанции «Габала» после реконструкции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе 28 октября сдана в эксплуатацию после реконструкции 110/35/10-киловольтная электроподстанция «Габала».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на подстанции после реконструкции.

Глава государства ввел в строй электроподстанцию «Габала» и одновременно 110/3/10-киловольтную электроподстанцию «Агдаш».

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