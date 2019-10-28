Торговый посланник премьер-министра Великобритании находится с визитом в Азербайджане

28 октября 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Торговый посланник премьер-министра Великобритании, баронесса Эмма Николсон находится с визитом в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на страницу посольства Великобритании в Баку.

Как отмечается, торговый посланник примет участие в нескольких церемониях открытия проектов, финансируемых правительством Великобритании и реализуемых Британским советом в Азербайджане.

Наряду с встречами с высшими должностными лицами Азербайджана и членами британского бизнес сообщества, баронесса Николсон также встретится с видными женщинами - лидерами сообщества, для обсуждения вопросов, связанных с расширением прав и возможностей женщин, бытовым насилием и других вопросов, обусловленных гендерной проблематикой и защитой детей.

В преддверии визита баронесса сказала, что у Великобритании и Азербайджана давние и успешные двусторонние отношения, которые выходят за рамки коммерческой и энергетической областей.

«Я рада, что приеду во второй раз в Азербайджан в 2019 году, и с нетерпением жду дальнейшего развития отношений между Великобританией и Азербайджаном, не только в сфере бизнеса, но и в сфере культуры, образования, окружающей среды и здравоохранения. Я с нетерпением жду встреч с представителями правящих кругов Азербайджана для изучения дальнейших возможностей сотрудничества», - сказала госпожа Николсон.

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор Юсиф Агаев)

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