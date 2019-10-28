Президент Ильхам Алиев прибыл в Агдашский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября прибыл в Агдашский район.
Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в городе Агдаш, возложил цветы к монументу.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах, а также о работе по благоустройству и созиданию, осуществленной на территории, прилегающей к памятнику великому лидеру.
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