Президент Ильхам Алиев прибыл в Агдашский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября прибыл в Агдашский район.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в городе Агдаш, возложил цветы к монументу.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах, а также о работе по благоустройству и созиданию, осуществленной на территории, прилегающей к памятнику великому лидеру.

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